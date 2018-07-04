وتخلصت إنجلترا من لعنة "ركلات الحظ"، للمرة الأولى في كأس العالم، بعدما تسببت سابقا بخروجها من نهائيات عام 1990 في نصف النهائي أمام ألمانيا الغربية وعام 1998 بربع النهائي أمام الأرجنتين وعام 2006 بربع النهائي أمام البرتغال.

وفي كأس أوروبا، احتكمت أيضا إلى الركلات الترجيحية 4 مرات ولم تفز سوى مرة واحدة، وذلك في عام 1996 على يد إسبانيا في ربع النهائي، علما بأنها عادت وخسرت أمام ألمانيا في نصف النهائي بالطريقة نفسها، بعدما أضاع التسديدة الحاسمة مدربها الحالي غاريث ساوثغيت.

وبعد أن ضرب منتخب الأسود الثلاثة موعدا مع منتخب أحفاد الفايكينغ، يواصل المنتخب الإنجليزي مساعيه من أجل مطاردة حلم التتويج باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1966.

إلا أن المنتخب الإنجليزي سيصطدم بالإنجاز السويدي، بعد بلوغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ مونديال الولايات المتحدة عام 1994 عندما أنهت البطولة في المركز الثالث.