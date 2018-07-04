وجاءت موافقة لجنة الكرة في الأهلي بعد اجتماع مع المدير الفني الجديد للنادي الفرنسي باتريس كارتيرون واللاعب نفسه.

ووفقا لبيان رسمي للنادي الأهلي فإنه لا ينوي التخلي عن الهداف المغربي بأقل من 10 ملايين يورو.

وبحسب تقارير صحفية فإن التفاوض بدأ مع النادي الصيني فعلا الذي قدم عرضا أوليا بـ 8 ملايين، رفعه إلى 9.5 ملايين يورو لاحقا، محاولا التوصل لاتفاق مع النادي القاهري لحسم الصفقة قريبا.

وكان الأهلي المصري قد ضم أزارو (23 عاماً) من الدفاع الحسني الجديدي المغربي قبل عام، نظير مليون و300 ألف دولار.

استطاع الهداف المغربي الحصول على لقب هداف الدوري المصري في موسمه الأول برصيد 18 هدفا.