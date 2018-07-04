واستطاعت شارابوفا المصنفة 24 في البطولة مجاراة دياتشينكو المتأهلة من التصفيات، والتي أدت بأسلوب يعتمد على تسديد ضربات أرضية قوية، من خلال أداء يعتمد على تبادل الضربات من الخط الخلفي اضافة للجوء للتعادل في عدة اشواط على أمل ان تقودها خبرتها للفوز في النهاية.

وحصلت دياتشينكو (27 عاما) على وقت لعلاج جانبها وظهرها وهي متعادلة 3-3 في المجموعة الاولى. وبدا أن دياتشينكو تسير بعدها بشكل جيد لكنها طلبت دخول مدربها للملعب ثانية في المجموعة الأخيرة.

ولم تستطع اللاعبة المتأهلة من التصفيات أن تسدد ضربات تشكل مصدر إزعاج لمنافستها البالغة من العمر 31 عاما، والتي نالت خمسة ألقاب للبطولات الأربع الكبرى، في الشوط الفاصل بالمجموعة لتحسمه شارابوفا بإرسال لا يرد.

وكسرت شارابوفا إرسال دياتشينكو في بداية المجموعة الثانية وبدت أنها في طريقها للفوز قبل أن ترد منافستها بضربات مفاجئة لتفوز بثلاثة أشواط متتالية وتتعادل في المجموعات بعد فوزها بالشوط الفاصل الثاني عقب إرسال قوي لم تستطع شارابوفا أن تعيده إلى داخل الملعب.

وكسرت شارابوفا إرسال منافستها مرتين لكن دياتشينكو ردت بقوة قبل أن تحقق انتصارا لم يكن متوقعا خلال أكثر من ثلاث ساعات بعد خطأ مزودج من البطلة السابقة.