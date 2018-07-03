ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن مقدم البرنامج، خوسيب بيدريرول، قوله إن الريال بات مستعدا لقبول عرض يوفنتوس، القاضي بضم رونالدو إلى صفوفه مقابل 100 مليون يورو.

وحسب نفس المصدر، فإن أجر "الدون" مع النادي العجوز لن يختلف عما يربحه في سانتياغو برنابيو، مشيرا إلى أن قرار المغادرة يأتي بسبب رغبة اللاعب في خوض تحد جديد.

وكان نادي يوفنتوس قد استفسر عن وضع رونالدو مع ريال مدريد بعد تناقل الكثير من الأخبار التي تشير إلى رحيله عن صفوف الفريق الملكي بنهاية الموسم، إثر دخوله في أزمة مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وتأتي خطوة يوفنتوس في إطار سعي النادي للتعاقد مع نجوم جدد منهم أصحاب خبرة وآخرون شباب لتجديد الدماء في الفريق بحثا عن التتويح بلقب دوري أبطال أوروبا المستعصي منذ عام 1996 بالرغم من الاقتراب منه مرات كثيرة.