فقد كان من اللافت قيام لاعبي المنتخب الياباني بتنظيف غرفة الملابس بشكل كامل عقب المباراة، وقبل مغادرتهم إلى الفندق الذي يقيمون فيه، إذ بدت الغرفة وكأنها لم تستخدم من قبل.

ولم يكتف لاعبو المنتخب الياباني بذلك، بل ثبتوا لوحة كرتونية صغيرة على منضدة وسط الغرفة، وقد كتب عليها بالروسية "شكرا" (سباسيبا)، في لفتة تقدير واحترام إلى روسيا التي تستضيف البطولة.

وحظيت اللفتة اليابانية بتقدير كبير من مشجعي كرة القدم وغيرهم في مختلف أنحاء العالم، وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورة غرفة الملابس الخاصة بالمنتخب الياباني على نطاق واسع.

وأظهر المشجعون اليابانيون كما كبيرا من التهذيب والتحضر خلال المونديال، إذ كانوا عقب كل مباراة لمنتخبهم ينظفون مقاعد المدرجات التي يستخدمونها، ويزيلون أي قمامة قبل مغادرة الملعب، وهي ممارسة نادرا ما تُرى في أوروبا.

وحقق المنتخب البلجيكي انتصارا مثيرا على نظيره الياباني بنتيجة 3-2، بعد أن كان متأخرا بهدفين نظيفين، الاثنين، ضمن مباريات الدور السادس عشر من مونديال روسيا.

وسجل اللاعب البلجيكي ناصر الشاذلي الهدف الثالث لبلجيكا قبل 20 ثانية من نهاية الوقت الإضافي للمباراة.