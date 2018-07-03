وتعرض مارادونا، الذي تابع خروج الأرجنتين من كأس العالم بالخسارة 4-3 أمام فرنسا مطلع الأسبوع الجاري، لسؤال عما إذا كان يرغب في تكرار شغل منصبه السابق رغم أن المدرب الحالي خورخي سامباولي يرتبط بعقد حتى 2022.

وقال مارادونا للتلفزيون الفنزويلي "نعم وسأفعل ذلك مجانا. لن أطلب أي شيء في المقابل".

وكان مارادونا قاد الأرجنتين في كأس العالم 2010، لكنه ودع المسابقة بالخسارة 4-صفر أمام ألمانيا في دور الثمانية.

وتعرض سامباولي إلى سيل من الانتقادات أثناء قيادته التانغو في مونديال روسيا، وتشير تقارير إلى أنه على خلاف مع أغلب نجوم المنتخب وعلى رأسهم ليونيل ميسي.