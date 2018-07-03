ونشرت صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار: "يوغي (الاسم الذي يعرف به لوف) سيستمر!".

وأضافت أن لوف "فكر بمستقبله خلال 5 أيام بعد الخروج المبكر من كأس العالم"، وأنه "اتخذ الآن قراره: لوف سيبقى مدربا للمنتخب الوطني"، المهمة التي يتولاها منذ عام 2006.

وخرجت ألمانيا بشكل مفاجئ من الدور الأول لمونديال روسيا، بعد خسارتها المباراة الأولى في المجموعة السادسة أمام المكسيك صفر-1، وفوزها بشق النفس في الوقت بدل الضائع على السويد 2-1، وخسارتها في الجولة الثالثة الأخيرة أمام كوريا الجنوبية صفر-2.

يذكر أن لوف قاد المنتخب الألماني منذ توليه منصبه، إلى الدور نصف النهائي على الأقل في كل بطولة شارك فيها، وقام الاتحاد المحلي في مايو الماضي، بتمديد عقده حتى نهائيات مونديال قطر عام 2022.

وأقر المدرب بتحمله مسؤولية الخروج المبكر من المونديال الروسي، مؤكدا بعد عودة المنتخب إلى بلاده في 28 يونيو، بأنه يحتاج إلى "بعض الوقت لهضم كل ما حدث"، قبل أن يتخذ القرار بشأن مستقبله.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن لوف قوله: "الفريق لم يظهر ما يقدر على القيام به في ظرف طبيعي وأنا، كمدرب، أتحمل المسؤولية"، وانه سيسأل نفسه "لماذا لم نتمكن من النجاح".