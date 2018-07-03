وأوضحت الصحيفة أن راتب "صلاح" الأسبوعي سيرتفع من 100 ألف جنيه إسترليني، إلى 200 ألف جنيه إسترليني، ليصبح أعلى لاعب يتقاضى أجرا في تاريخ النادي الإنجليزي.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن عقد صلاح الجديد يخلو من أي شروط جزائية قبل فسخه، وعلى أي نادي يريد التعاقد معه التفاوض مباشرة مع ليفربول.

وقال النادي، في موقعه على الإنترنت، إن صلاح وقع عقدا "طويل المدى"، بينما ذكرت تقارير محلية أنه ارتبط بعقد حتى نهاية موسم 2022-2023.

وتابع بيان النادي الإنجليزي: "يربط المهاجم المصري مستقبله مع (الريدز) بتوقيعه على العقد، بعد أقل من عام من وصوله إلى أنفيلد قادما من روما".

يذكر أن صلاح قدم موسما استثنائيا مع "الريدز" وسجل فيه 44 هدفا في 52 مباراة ونال جوائز أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي المقدمة من الشركة الراعية ورابطة المحترفين ورابطة نقاد كرة القدم، كما حقق لقب هداف الدوري الإنجليزي، بخلاف تتويجه بلقب أفضل لاعب في أفريقيا من الاتحاد الأفريقي وهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".