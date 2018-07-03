وانضم اللاعب الغاني الدولي البالغ من العمر 29 عاما، الذي يستطيع اللعب كظهير أيسر أو في وسط الملعب، إلى يوفنتوس في 2012 وأحرز 13 لقبا في ستة مواسم شارك فيها في 156 مباراة.

وتضمنت حصيلة بطولاته في تورينو ستة ألقاب في الدوري الإيطالي وأربعة في كأس إيطاليا وثلاثة في كأس السوبر الإيطالية كما شارك في تأهل يوفنتوس إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

كما لعب أسامواه، الذي شارك في 69 مباراة دولية مع غانا بما في ذلك كأس العالم 2010 في جنوب افريقيا، 134 مباراة مع أودينيزي خلال أربعة مواسم بدأت في 2008 قبل انتقاله إلى يوفنتوس.