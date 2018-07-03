أبوظبي - سكاي نيوز عربية خرجت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة خامسة من الدور الأول في بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، بخسارتها أمام الألمانية تاتيانا ماريا 6-7 (3-7) و6-4 و1-6.
وتلعب ماريا التي بلغت الدور الثالث من البطولة الإنجليزية مرة واحدة عام 2015، في الدور المقبل مع الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش الفائزة على السلوفاكية آنا كارولينا شميلدوفا 5-7 و6-2 و6-2.
وسفيتولينا هي ثاني أعلى مصنفة تخرج في اليوم الأول من منافسات الدور الأول بعد الأميركية سلون ستيفنز الرابعة التي سقطت أمام الكرواتية دونا فيكيتش 1-6 و3-6.