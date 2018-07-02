وسيترك النجم البالغ من العمر 33 عاما كافاليرز لينضم إلى ليكرز بطل الدوري 16 مرة، بعقد قيمته 154 مليون دولار لمدة أربع سنوات.

وودع جيمس كليفلاند عبر حسابه بتطبيق "إنستغرام"، وقال أفضل لاعب في الدوري الأميركي أربع مرات والذي شارك في مباراة كل النجوم 14 مرة: "شكرا أوهايو على أربعة مواسم رائعة. سيظل بيتي هنا دائما"، وفق ما نقلت "رويترز".

وقالت وكالة "كلاتش سبورتس" التي تدير أعمال جيمس عبر تويتر: "ليبرون جيمس أفضل لاعب في الدوري الأمريكي أربع مرات وأفضل لاعب في سلسلة النهائي ثلاث مرات والذي شارك في مباراة كل النجوم 14 مرة والحاصل على ميداليتين ذهبيتين في الأولمبياد توصل لاتفاق لمدة أربع سنوات بقيمة 154 مليون دولار مع لوس أنجليس ليكرز".

ويعني قرار اللاعب العملاق بترك مسقط رأسه بولاية أوهايو والانتقال إلى لوس أنجليس أن ليكرز قد ينافس بقوة في القسم الغربي حيث ينتمي جولدن ستيت وريورز الفائز بثلاثة من آخر أربعة ألقاب للدوري بعد التغلب على كليفلاند في كل مرة.

أما لقب 2016 فحققه جيمس مع كافاليرز، والذي انضم للفريق في 2003 وتركه في 2010 لينتقل إلى ميامي هيت، وقاد الفريق إلى سلسلة نهائي الدوري أربع مرات متتالية، وتوج باللقب في 2012 و2013.

وعاد إلى كافاليرز في 2014 وأنهى صيام الفريق الطويل عن لقب الدوري عندما توج به في 2016.

ورغم الفوز بلقب القسم الشرقي للعام الرابع على التوالي، تلقى جيمس تحذيرا قويا بشأن عجز كافاليرز عن المنافسة على لقب الدوري بعد خسارته 4-صفر في سلسلة النهائي.

وبدأت التكهنات بشأن مستقبل جيمس خلال الموسم الماضي، إذ ارتبط بالانتقال إلى فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز أو هيوستونروكيتس أو نيويورك نيكس أو لوس أنجليس كليبرز بينما كان كافاليرز يتمنى الإبقاء عليه في كليفلاند، إلا أن جيمس اختار الانضمام إلى ليكرز الذي يديره الأسطورة السابق ماجيك جونسون.



واختتم جيمس أفضل مواسمه مع كليفلاند بعدما قاده لسلسلة النهائي وأنهى الموسم المنتظم بمتوسط 27.5 نقطة في المباراة و9.1 تمريرة حاسمة و8.6 استحواذ على الكرة ولعب جميع المباريات (82 مباراة).





