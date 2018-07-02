وكتب محمد صلاح: "قد يظن بعضهم أن الأمر قد انتهى ولكن الأمر لم ينته بعد، يجب أن يكون هناك تغيير".

وأثارت التغريدة الكثير من الجدل بسبب غموضها، إذ فسرها البعض على أنها دعوة إلى استقالة الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد النتائج السيئة للفراعنة في نهائيات كأس العالم التي انتهت بثلاث هزائم.

وذهب آخرون إلى الاعتقاد بأن التغريدة تشير إلى احتمال ترك اللاعب للنادي الإنجليزي، وانتقاله إلى فريق آخر.



وكان صلاح قد شارك مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم التي تستضيفها روسيا، حيث ودع الفريق البطولة من الدور الأول، بعدما سجل هدفين في مباراتي روسيا والسعودية.