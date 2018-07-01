وبلغت أصحاب الدور الروس دور الثمانية للبطولة بالفوز 4-3 على إسبانيا بركلات الترجيح، عقب التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي ليضربوا موعدا مع الفائز من لقاء الدنمارك وكرواتيا في الدور المقبل.

وتصدى إيغور أكينفييف (32 عاما) حارس مرمى روسيا لركلة الترجيح الثالثة من كوكي، ثم عاد ليتصدى للركلة الأخيرة من إياغو أسباس في أول استعانة بركلات الترجيح في البطولة الحالية.



وشكل ذلك خروجا مؤلما لإسبانيا من كأس العالم ولمدربها فرناندو هييرو الذي تولى المسؤولية في اللحظات الأخيرة بديلا ليولن لوبتيغي الذي أقيل عشية البطولة عقب قبوله بعرض ريال مدريد لتولي تدريب الفريق.

وبدت صور راموس الباكية مناقضة تماما لما اشتهر به من روح قتالية تصل إلى حد الخشونة والعنف في أوقات كثيرة، ولم يستطع عقب المباراة سوى أن يعلن في اقتضاب "قمنا بكل شيء ممكن. الأمر صعب ومؤلم للغاية".

وشاهد الملايين حول العالم راموس باكيا في صورة مفاجئة تعبر عن الحزن الشديد.