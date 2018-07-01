وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، عن طريق هدفين سجلا في الدقائق الأربع الأولى، في حين انتهت ركلات الترجيح بانتصار كرواتيا 3-2.

وضربت كرواتيا موعدا مع منتخب روسيا صاحب الضيافة، الذي تأهل في وقت سابق من الأحد على حساب إسبانيا، بالاستعانة بركلات الترجيح أيضا.

وافتتحت الدنمارك التسجيل بهدف ماتياس يورغنسن بعد مرور 57 ثانية، الذي بات أسرع هدف في المونديال الجاري.

إلا أن ماريو مانزوكيتش سرعان ما تعادل لكرواتيا في الدقيقة 4.

وغابت الإثارة عن باقي دقائق المباراة، حتى احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لكرواتيا في الشوط الإضافي الثاني، وتحديدا في الدقيقة 113.

إلا أن بيتر شمايكل تألق وتصدى لتسديدة من لوكا مودريتش.

وكرر شمايكل تألقه مرة أخرى خلال ركلات الترجيح وأنقذ مرماه من تسديدتين لميلان باديلي وجوسيب بيفاريتش، إلا أن حارس مرمى كرواتيا دانيل سوباسيتش تصدى لـ3 ركلات دنماركية لكريستيان إريكسن ولاسي شوني ونيكولاي يورغنسن.