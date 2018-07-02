وتأهل الونسو بطل العالم مرتين، والفائز بسباق لومان 24 ساعةللسيارات الرياضية مع تويوتا الشهر الماضي، في المركز 13 على حلبة رد بول لكن مكانه سيذهب الآن إلى لانس سترول سائق وليامز.

وقال مكلارين إنه أجرى تغييرات على الجناح الأمامي وجزء في وحدة الطاقة مسؤول عن استعادة الطاقة التي يولدها الضغط على المكابح.

وكتب الونسو في حسابه على تويتر "يوم السباق. يجب أن انطلق منحارة الصيانة. هذا سيجعل الأمور أكثر إثارة".

وسيبدأ بريندون هارتلي سائق تورو روسو من مؤخرة خط الانطلاق بعدما استبدل الفريق المملوك لرد بول كل أجزاء وحدة الطاقة في سيارته لأسباب فنية.

وكان السائق النيوزيلندي تأهل في المركز 19.



