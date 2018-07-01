وكان نادي يوفنتوس الإيطالي قد استفسر عن وضع رونالدو مع ريال مدريد بعد تناقل الكثير من الأخبار التي تشير إلى رحيله عن صفوف الفريق الملكي بنهاية الموسم، إثر دخوله في أزمة مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز، حسب ما ذكر موقع "يوروسبورت" الرياضي.

وتأتي خطوة يوفنتوس في إطار سعي النادي للتعاقد مع نجوم جدد منهم أصحاب خبرة وآخرون شباب لتجديد الدماء في الفريق بحثا عن التتويح بلقب دوري أبطال أوروبا المستعصي منذ عام 1996 بالرغم من الاقتراب منه مرات كثيرة.

ويرتبط رونالدو مع ريال مدريد بشرط جزائي تبلغ قيمته مليار يورو، إلا أن تقارير قد تحدثت مؤخرا عن وجود نية لتخفيضه إلى 120 مليون يورو، فيما تحدثت أنباء أخرى عن قرار النجم البرتغالي بالرحيل إلى بريس سان جرمان أو لناديه القديم مانشستر يونايتد.



في سياق آخر، رفض رونالدو الحديث عن مستقبله مع منتخب بلاده بعد الخسارة من الأوراغوي في دور الـ16 من تصفيات كأس العالم المقامة بروسيا.



وقال في تصريحات صحفية: "هذا ليس الوقت المناسب لمناقشة مستقبل المدرب واللاعبين، ولكني متأكدا تماما أن هذا الفريق سيظل واحدا من أفضل المنتخبات في العالم. هناك مجموعة رائعة مع طموح كبير بالنجاح، وأنا واثق وسعيد بأن الفريق سيواصل دائما السعي للأفضل".



وأضاف: "لقد قاتل الفريق بشكل جيد. وبصفتي القائد، أنا فخور جداً بما قدمناه جميعا في البعثة البرتغالية. لقد عمل الجميع جاهدين للتأكد من أن كل شيء كان على ما يرام. كنا الأفضل في المباراة ولكن للأسف ففي عالم كرة القدم يتم الاعتراف بالنتائج فقط".