وأعرب بول بوغبا عن سعادته في الفوز على ميسي ورفاقه والتأهل إلى دور الثمانية من نهائيات كأس العالم المقامة في روسيا.



وقال في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "ميسي أفضل لاعب في العالم منذ 10 سنوات، ما يفعله في كرة القدم فريد، وسيبقى مثلا يحتذى به للكثير من اللاعبين".



وأضاف: "لاعبون من نوعية البرغوث يجعلونك تعشق كرة القدم، وأظن جازما أنه سيبقى أفضل لاعب في العالم لسنوات عديدة قادمة".



وتذكر بوغبا أنه خسر أمام ميسي وبرشلونة في نهائي دوري أبطال أوروبا عندما كان اللاعب الأسمر في صفوف يوفنتوس الإيطالي عام 2015، حيث أشار: "أنا سعيد بأنني تغلبت عليه في لقائنا ضد الأرجنتين".



وتوقع بوغبا أن يكون المونديال الروسي هو الأخير لميسي في مشاركاته في كأس العالم، قائلا: "أكيد أنه قد أصيب بخيبة، وهو يشعر بالألم لخروج بلاده من المونديال، وغالبا قد تكون هذه آخر مشاركة له في كأس العالم، لكنه سيكون دائما في ذاكرة كل عاشق لكرة القدم حول العالم".





