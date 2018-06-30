وكان مبابي أفضل لاعب في مباراة الدور ثمن النهائي لكأس العالم في روسيا بين منتخب بلاده والأرجنتين بقيادة نجمها ليونيل ميسي، اذ صنع ركلة جزاء وسجل هدفين في المباراة التي انتهت بفوز الفرنسيين 4-3 وضمنت له التأهل للدور ربع النهائي.

وأصبح لاعب باريس سان جرمان البالغ 19 عاما، أول لاعب في هذه الفئة العمرية يسجل هدفين على الأقل في مرحلة إقصائية من المونديال، منذ تسجيل بيليه ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى فرنسا في نصف نهائي مونديال 1958، وهو في السابعة عشرة من العمر فقط.

وعبر مبابي عن سعادته بأن يصبح أول لاعب دون العشرين من عمره يسجل في مباراة إقصائية في كأس العالم منذ بيليه.

وقال:" أنا سعيد جدا، هي مدعاة للاطراء ان أكون ثاني لاعب بعد بيليه، لكن علينا ان نضع الأمور في إطارها: بيليه يمثل فئة أخرى. إلا أنه من الجيد أن أدخل في خانة اللاعبين الذين يسجلون في مباريات إقصاء مباشر".



واعتبر مبابي أن مباراة الأرجنتين رسخت موقعه بين أبرز اللاعبين في العالم بالقول:"كما قلت سابقا، في كأس العالم يتواجد أفضل اللاعبين في العالم، كل اللاعبين الكبار هنا، هذه فرصة لاظهار ما نعرف القيام به، قدراتنا، ولا يوجد مكان أفضل من كأس العالم للقيام بذلك".