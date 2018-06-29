وأوضح المسؤول عن تنظيم الدورات والبطولات في الفيفا، كولان سميث، في مؤتمر صحافي لتقديم حصيلة عن النصف الأول من المونديال غداة اختتام مباريات دور المجموعات: "تم إجراء أكثر من 2700 اختبار منشطات، تم فحص كل لاعب مشارك مرة واحدة على الأقل، وأحيانا أكثر".

وأضاف: "هناك أيضا فحص على أربعة لاعبين على الأقل في كل مباراة، ثم يتم إرسال العينات إلى مختبر في سويسرا، ولم يسجل أي انتهاك لقانون مكافحة المنشطات في هذه المرحلة".

وتابع أنه تم وضع "برنامج شامل جدا" في هذا الصدد و"نحن راضون عن العملية التي تسير وفق الخطة" المرسومة.