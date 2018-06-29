وتغلبت بلجيكا على "الأسود الثلاثة" بهدف نظيف، أحزره لاعب الوسط، عدنان يانوزاي، في الدقيقة الـ51 من عمر المباراة، التي تأتي ضمن المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة السابعة في كأس العالم المقام بروسيا.

وحسب الفيديو الذي وثق الحادثة المؤلمة، فقد سارع باتشواي إلى ركلة الكرة بعد أن هزت مرمى الإنجليز إلا أنها اصطدمت بالقائم وارتدت على رأسه، مفسدة فرحته بهدف الفوز.

ونشر باتشواي صورة توثق اللحظات، التي سبقت الضربة المؤلمة وقالت في تغريدته:" ثانية قبل أن أعرف بإفسادي للأمر".

وحاول المهاجم أن يضفي على الأمر نوعا من الدعابة، عندما نشر فيديو في حسابه بـ"تويتر" يظهر إصابة حارس مرمى بكرة ارتدت من القائم وقال معلقا: "يجب أن يكون هذا الشيء بلجيكيا".

وتصدرت بلجيكا بهذا الفوز المجموعة السابعة، ومن المقرر أن تواجه اليابان في دوري الـ16، الاثنين المقبل.