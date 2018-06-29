وكانت تقارير صحفية قد ذكرت منذ مطلع يونيو الجاري، أن رونالدو قرر مغادرة النادي الملكي، بسبب عدم وفاء النادي بوعوده له فيما يتعلق بزيادة راتبه، البالغ 40 مليون يورو.

وأوضح موقع "OK Diario"، أن النادي الملكي سيخفض قيمة الشرط الجزائي لرونالدو، ليصبح 120 مليون يورو، وهو رقم سيمكن عدة نواد من الدخول في مفاوضات للحصول على النجم البرتغالي.

إلا أن ريال مدريد نفى صحة هذه الأخبار، مؤكدا أن من يرغب في ضم رونالدو لصفوفه، لابد من أن يدفع قيمة الشرط الجزائي كاملة، أي مليار يورو، وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

يذكر أن أكبر قيمة شرط جزائي تم دفعه في العالم حتى الآن، كان للبرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي انتقل من ناديه السابق برشلونة إلى باريس سان جرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو.