وأظهرت الإحصاءات عقب نهاية الدور الأول أن كل فريق من المنتخبات العربية الأربعة لعب 3 مباريات ضمن كل مجموعة، كان حصيلتها انتصارين وتعادل وحيد إلى جانب 9 هزائم.

وكشفت الأرقام أن المنتخب التونسي تصدر قائمة الفرق العربية المشاركة في البطولة بعد النتائج، التي حققها برصيد 3 نقاط ومسجلا 5 أهداف وعليه 8 أهداف بفارق (-3)، إذ حل في المرتبة الثالثة ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وبهذه النتائج، أنهت تونس سلسلة من 13 مباراة في كأس العالم، دون أن تحقق الفوز (4 تعادلات و9 هزائم)، إذ يعد فوزها على منتخب بنما 2-1، هو الثاني فقط لها في كأس العالم، منذ تغلبها على المكسيك 3-1 في مونديال 1978.

وجاء في المرتبة الثانية، المنتخب السعودي برصيد 3 نقاط ومسجلا هدفين وعليه 7 أهداف بفارق (-5)، إذ حل في المرتبة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي ضمت المنتخب المصري صاحب أسوأ أداء عربي في المونديال بدون نقاط ومسجلا هدفين وعليه 6 أهداف بفارق (-4).

أما المركز الثالث فكان من نصيب المنتخب المغربي، برغم أداءه في المونديال، الذي كان الأبرز بين المنتخبات العربية المشاركة نظرا لقوة المجموعة التي شارك فيها والنتائج التي حققها.

وحصد المنتخب المغربي نقطة وحيدة في المونديال بعد تعادله 2-2 مع المنتخب الإسباني بطل العالم في مونديال 2010، مسجلا هدفين وعليه 4 أهداف بفارق (-2) ومحتلا المركز الرابع في المجموعة الثانية التي ضمت أيضا إيران والبرتغال.