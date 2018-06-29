وبحسب التقرير فإن إلزام اللاعبين بأداء الخدمة العسكرية لمدة عامين، قد يمثل عقابا لهم ما قد يؤثر على المسيرة الرياضية لهم.

ووفقا لقانون الخدمة العسكرية لعام 1949 في كوريا الجنوبية فإن الشباب ما بين 18 و35 عاما عليهم إتمام عامين في الخدمة الوطنية.

إلا أن التاريخ الرياضي في كوريا الجنوبية حافل بالعديد من الأسماء الرياضية المعفاة من أداء الخدمة العسكرية لتفوقها الرياضي، على غرار المنتخب الكوري في مونديال 2002 الذي تمكن من الوصول لمرحلة قبل النهائي.

ودشن مشجعون للمنتخب الكوري عريضة إلكترونية على الموقع الخاص بالرئيس "مون جيه-إن" لمطالبته بالتدخل، وكتب المشجعون في العريضة "منحنا اللاعبون قدرا كبيرا من الأمل، لا يجب إهدار مواهبهم في الخدمة العسكرية".

ولا يبدو أن الحكومة الكورية لديها نية إعفاء لاعبي المنتخب من الخدمة الوطنية في الجيش، خصوصا أنها صعبت كثيرا في السنوات الأخيرة قواعد الإعفاء، علاوة على أن العديد من الرياضيين والفنانين المشاهير يؤدون حاليا الخدمة الإلزامية في الجيش، وفقا لنفس الصحيفة.