وودع المنتخب الألماني الدور الأول، من مجموعة ضمت إلى جانبه منتخبي السويد والمكسيك اللذين صعدا إلى ثمن النهائي، وكوريا الجنوبية التي رافقته إلى خارج المونديال.

ولأول مرة في تاريخ البطولة منذ بدء إدخال دور الـ16 عام 1986، يخلو هذا الدور من أي منتخب أفريقي بعدما لحقت السنغال بأربعة منتخبات أخرى من القارة السمراء، هي مصر والمغرب وتونس ونيجيريا، إلى خارج المونديال.

وشهد الدور الأول من كأس العالم في روسيا حدثا تاريخيا يعرفه المونديال لأول مرة، حيث حسم "اللعب النظيف" كفة اليابان على حساب السنغال، بعد تعادلهما في عدد النقاط وعدد الأهداف وفارق الأهداف والمواجهة المباشرة، ليصعد المنتخب الآسيوي إلى الدور الثاني عن المجموعة الثامنة نتيجة حصوله على عدد أقل من البطاقات الصفراء.

وبعد يوم واحد بلا مباريات، الجمعة، تنطلق السبت لقاءات دور الـ16 الذي ينتهي الثلاثاء، بمعدل لقاءين كل يوم.

ويفتتح هذا الدور بمواجهتين من العيار الثقيل، حيث تصطدم فرنسا بالأرجنتين للمرة الثانية بتاريخ المونديال بعد لقاء يتيم بمونديال 1978، قبل أن تواجه أوروغواي البرتغال، مساء السبت، في صدام لاتيني مثير.

أما الأحد فيشهد اختبار صعبا للغاية للبلد المضيف روسيا أمام "الماتادور" الإسباني، قبل انطلاق مواجهة كرواتيا التي قدمت أداء رائعا، بمواجهة الدنمارك.

وتخوض البرازيل مواجهة لاتينية خالصة أخرى أمام المنتخب المكسيكي، الاثنين، يليها لقاء سهل نسبيا لبلجيكا أمام اليابان مساء نفس اليوم.

وفي اليوم الأخير لدور الـ16، تتحضر السويد لصدام صعب أمام سويسرا المتألقة في لقاء أوروبي بحت مساء الثلاثاء، قبل مواجهة إنجلترا وكولومبيا التي تعد اختبارا حقيقيا للأسود الثلاثة، إذا ما طمحوا في الذهاب بعيدا بالمونديال.