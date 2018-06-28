واستفاد المنتخب الياباني لأول مرة في تاريخ المونديال من ميزة اللعب النظيف، وصعد إلى دور الـ16 بعد تساويه مع السنغال في النقاط وفارق الأهداف وعدد الأهداف والمواجهة المباشرة.

وتلقى لاعبو اليابان 4 بطاقات صفراء فقط، مقابل 6 حصل عليها السنغاليون، طوال مباريات الدور الأول.

وسجل ياري مينا هدف كولومبيا الوحيد من ضربة رأس في الدقيقة 74، لتستعيد كولومبيا توازنها بعدما بدأت مشوارها المونديالي بهزيمة، وترفع رصيدها إلى 6 نقاط مقابل 4 للسنغال.

وفي المباراة الأخرى، حققت بولندا فوزا شرفيا على اليابان بهدف سجله يان بيدناريك في الدقيقة 59، ليحفظ ممثل أوروبا الوحيد في المجموعة ماء وجهه بـ3 نقاط رغم خروجه من البطولة، ويتجمد رصيد اليابان عند 4 نقاط.

وتنتظر كولومبيا واليابان في دور الـ16، منتخبي بلجيكا وإنجلترا اللذين ضمنا صعودهما إلى الدور الثاني، لكن ترتيب المجموعة يحسم في وقت لاحق بآخر لقاءين من دور المجموعات.