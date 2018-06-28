وأهدر المدافع فرصة منح ألمانيا التقدم في الدقيقة 87 من المباراة الأخيرة في المجموعة السادسة بعد تمريرة عرضية من مسعود أوزيل، وبدلا من أن يحول الكرة بضربة رأس في الشباك اصطدمت بكتفه إلى خارج الملعب.



وأحرزت كوريا هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع لتفوز 2-صفر، وتودع ألمانيا البطولة من دور المجموعات.



وأبلغ هوملز الصحفيين عقب المباراة: "أتيحت لي فرصة خطيرة وكان يجب علي التسجيل. هذه الفرصة ستطاردني لعدة أسابيع. الكرة لمست كتفي بدلا من رأسي لذا ربما لم أكن في المكان المناسب وربما أردت توجيه الكرة بقوة"، وفق ما نقلت "رويترز".



وأضاف: "حصلنا على عدد كبير من الفرص للتسجيل. أتيحت لنا ثلاث أو أربع فرص. لم نسجل في هذه المباراة وأيضا ضد المكسيك وهذا ليس كافيا".



وأشار المدافع البالغ عمره 29 عاما والذي لعب دورا كبيرا في الفوز باللقب في البرازيل قبل أربعة أعوام إنه لا يملك الكلمات لوصف ما هي الأخطاء التي ارتكبها الفريق في روسيا.



وتابع "بالتأكيد نشعر بخيبة أمل كبيرة من أنفسنا ومن النتيجة والبطولة التي قدمناها. توقعاتنا كانت كبيرة لكني أعتقد أننا فشلنا في تحقيقها في أي من المباريات الثلاث. لا توجد مباراة يمكن القول إننا لعبنا فيها بأسلوبنا المعتاد والمتوقع. يجب أن نشعر بخيبة أمل بعد هذه البطولة".