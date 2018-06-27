واستخدم الفيفا اختراع البرازيلي هاين أليماغني لأول مرة في كأس العالم 2014 بالبرازيل، ثم في النسخة الحالية بروسيا.

ويستخدم الحكام الرذاذ المتطاير أبيض اللون لرسم خط يبتعد 10 ياردات عن موقع تسديد الكرات الثابتة، يجب على المدافعين عدم تخطيه قبل تنفيذها، ثم يتلاشى بعد 60 ثانية.

وباتت الفكرة تستخدم على نطاق واسع في أكبر بطولات كرة القدم حول العالم.

وقال أليماغني، الذي سجل براءة اختراع الرذاذ المتطاير باسمه عام 2000، إنه اجتمع مع كبار مسؤولي "الفيفا" قبل 4 أعوام في ريو دي جانيرو، وعرضوا عليه شراء اختراعه مقابل 40 مليون دولار بعد نجاحه الساحق في مونديال البرازيل.

لكن المخترع الذي تحدث إلى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال إن الفيفا تنصلت منه وادعت أنها لا تعرفه، بعد أشهر من العرض الكبير، موضحا أن مسؤولي الاتحاد تجاهلوا أحكاما قضائية من محاكم برازيلية تجبرهم على دفع مستحقاته، وطلبوا من شركات أخرى تصنيع نسخ "مسروقة" من الرذاذ.

وأوضح أليماغني، الذي يقول إنه أنفق مئات الآلاف من الدولارات على مدار 15 عاما لتطوير اختراعه، أنه تعرض لـ"خيانة" من الفيفا.

وأضاف أليماغني الذي يعمل حاليا مزارعا في البرازيل بمقابل مادي بسيط: "كنت في لقاءي الافتتاح والختام بمونديال البرازيل. شعرت بفخر كبير لأنني صنعت هذا التأثير في كرة القدم".

وتابع: "الرذاذ الآن جزء من كرة القدم. كنت الشخص الذي اخترعه، لكن عندما أراه على التلفزيون الآن أشعر أنني لست هذا الشخص على الإطلاق. تم اقتلاعي من الأمر".

واستطرد قائلا: "الفيفا دمرني ودمر أسرتي. سرقوا مني ليس الاختراع فقط، لكن فرصة أن أكون معروفا في تاريخ كرة القدم. ما فعلوه بي كان غير شريف ولا إنساني. عندما أشاهد مباريات كأس العالم أرى سرقة يشاهدها المليارات حول العالم".

والأسبوع الماضي أصدرت محكمة برازيلية حكما بمنع الفيفا من استخدام الرذاذ المتطاير في مباريات كأس العالم، أو استخدامه مقابل دفع نحو 13 ألف دولار لأليماغني عن كل مباراة، إلا أن الاتحاد الدولي تجاهل الحكم.