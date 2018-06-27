وأصبح رصيد ميسي بعد مباراة نيجيريا والتي انتهت بفوز الأرجنتين بنتيجة 2-1، (107 مراوغات)، وخلال 18 مباراة له في تاريخ كأس العالم، بينما كان لدى مارادونا (105 مرواغات) خلال 21 مباراة.

ولم يكن هذا الإنجاز الوحيد الذي حققه ميسي في مباراة الأمس، فقد سجل الهدف رقم 100 في مونديال روسيا، وهو هدف ساهم بصعود فريقه إلى الدور الثاني بالبطولة، وفق ما ذكر موقع "يوروسبورت".



وبات النجم ثالث لاعب في تاريخ الأرجنتين يسجل في 3 نسخ بالمونديال، إذ سجل في نسخ (2006-2014-2018)، وعادل رقم مارادونا ( 1982-1986-1994)، وباتيستوتا ( 1994-1998-2002).



ووصل رصيد ميسي أيضا بهدفه في مرمى نيجيريا لـ6 أهداف في تاريخ مشاركاته بالمونديال، معادلا رقم ماريو كيمبس، ويأتي خلف مارادونا وستابيلي برصيد 8 أهداف، وباتيستوتا برصيد 10 أهداف.

ويحتاج البرغوث إلى 6 أهداف أخرى ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب بلاده في كأس العالم.



وبوصول الأرجتتين إلى الدور الثاني، فقد أصبح لميسي رقم جديد انفرد به، إذ تخطى دور المجموعات في 32 بطولة قارية وعالمية برفقة منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة مثل بطولات دوري أبطال أوروبا وكوبا أميركا وكأس العالم ودورة الألعاب الأولمبية.