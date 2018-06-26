وقال خورخي خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين: "في العالم الافتراضي خسارة مباراة كرة قدم تجعلك مجرما أحيانا، أو شخصا يجب التخلص منه على الفور".



وتابع: "لو كنت أعيش في العالم الافتراضي لكنت تركت التدريب واستسلمت".



وأضاف: "لقد تلقينا هزيمة قاسية وكان لدينا أسبوع صعب، لأننا وضعنا أنفسنا في موقف معقد، نحن مضطرون للفوز في المباراة الأخيرة أمام نيجيريا، كل شيء يعتمد علينا"، وفق ما نقلت صحيفة "غارديان".

وبشأن تشكيلة منتخب التانغو التي ستواجه نسور نيجيريا بيّن: "وضعت التشكيلة في مخيلتي لكنني لا أريد أن أعطيها للاعبين، نحن نتدرب بمتغيرات مختلفة. سنفعل كل شيء من أجل التأهل".



وأوضح: "نيجيريا لعبت أول مباراتين بطريقة مختلفة، لديها لاعبين جيدين وذوي خبرة مثل أحمد موسى، لهذا فهي مباراة صعبة خاصة عندما لا تسيطر على الكرة، سنحاول السيطرة على المباراة".



وأردف: "عادة ما أتحدث مع اللاعبين ونتحاور في كل شيء، لكن لن أجعل أي حديث بيننا على الملأ وأمام الجميع، كل ما يدور بيننا أمر خاص بنا".



وبشأن مستوى ميسي أمام كرواتيا أوضح: "أعتقد أنها كانت مباراة معقدة لليو، لأن البنية الجسدية للاعبي الفريق المنافس لم تكن في صالحه ولم يحصل على الكثير من الكرات من وسط الملعب".



وأضاف: "حاولنا أن نطوّر من أنفسنا وسنرى ماذا سيحدث سيلعب ليو كرات أكثر من المباراة السابقة من أجل الأرجنتين".