وشارك الحضري في المباراة وعمره 45 عاما و161 يوما، ليكون أكبر لاعب سنا في تاريخ كأس العالم، بدلا من الحارس الكولومبي فريد موندراغون الذي لعب في مونديال البرازيل 2014 وهو في عمر 43 يوما وثلاثة أيام.

ولا يعد هذا الإنجاز الوحيد الذي حققه الحضري في مونديال روسيا وعبر مباراة واحدة فقط، فقط أصبح أول حارس مرمى عربي وأفريقي يتصدى لضربة جزاء ويمنعها من دخول مرمى فريقه في تاريخ كأس العالم.

كذلك أصبح الحضري أكبر قائد لمنتخب في تاريخ كأس العالم بعد أن تسلم شارة القيادة في مباراة مصر مع السعودية، كما أنه بات أكبر حارس مرمى يشارك في نهائيات بطولات المونديال، هو أمر قد يصمد لسنوات طويلة.

وفي تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام عقب المباراة، قال الحضري الملقب بــ "السد العالي" إنه يعتذر بالنيابة عن منتخب الفراعنة لجميع الجماهير المصرية عن إخفاق المنتخب في تحقيق أي فوز خلال مشاركته بالمونديال.

وعن إنجازه كأكبر لاعب في تاريخ كأس العالم، قال: "هذا الإنجاز ليس لعصام الحضري فقط، ولكنه يحسب لمصر كلها".