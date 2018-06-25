وسدد الدوسري كرة من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس عصام الحضري في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتقدم محمد صلاح في الدقيقة 22 عندما انطلق من بين دفاع السعودية وسيطر على تمريرة عبد الله السعيد قبل أن يضعها من فوق الحارس ياسر المسيليم.

وهذا هو الهدف الثاني لصلاح في مباراتين في كأس العالم ليتساوى مع عبد الرحمن فوزي صاحب هدفين في الهزيمة 4-2 أمام المجر في 1934.

وتصدى عصام الحضري الذي أصبح أكبر لاعب يشارك في تاريخ نهائيات البطولة بعمر 45 عاما لركلة جزاء احتسبها الحكم بعد لمسة يد ضد أحمد فتحي ونفذها فهد المولد في الدقيقة 41.

لكن الحارس المصري لم يستطع التصدي للركلة الثانية في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعدما وضعها سلمان الفرج على يمينه.

وحطم الحضري الرقم القياسي المسجل باسم فريد موندراغون حارس كولومبيا الذي حل بديلا في آخر خمس دقائق من مباراة بكأس العالم 2014، ليصبح أكبر لاعب يشارك في النهائيات وهو في سن 43 عاما وثلاثة أيام.