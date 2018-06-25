ويمكن أن يحصل التعادل في جميع المجموعات ما عدا الأولى، ويمكن أن يتساوى فريقان بعدد النقاط وفارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة ومعدل اللعب النظيف وسجل اللقاءات المباشرة.

وفي حال التساوي بالنقاط، سيلجأ الفيفا إلى مقارنة فارق الأهداف ثم عدد الأهداف التي سجلها كل فريق، وإن كان هناك تعادل أيضا فيلجأ الفيفا إلى مقارنة معدل اللعب النظيف (عدد البطاقات الصفراء والحمراء)، ثم المواجهات المباشرة بين الفريقين، وقد تتساوى كل تلك المعايير.

على سبيل المثال، يمكن أن تتعادل كل من إسبانيا والبرتغال في مباراتيهما يوم الاثنين أمام المغرب وإيران على الترتيب بنتيجة 1-1، مما يعني أن حصول أي لاعب في المنتخب الإسباني على بطاقة صفراء سيعني تساوي الفريقين في كل المعايير، مما قد يضطر الفيفا إلى اللجوء إلى القرعة لتحديد من يتأهل على رأس المجموعة.

وفي حال وصلت الأمور إلى الحاجة إلى القرعة فإنها ستجري مباشرة بعد انتهاء مباراتي المجموعة اللتان تجريان في نفس الوقت مساء الاثنين.