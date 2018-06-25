وأكد رونالدو أنه راهن زميله بالفريق ريكاردو كواريزما، علي أنه إذا سجل هدف ضد إسبانيا سيترك لحيته حتى نهاية البطولة، وكان محظوظا بالتسجيل وسجل أيضا في مرمى المغرب.

وأوضح الدون: "كنا جالسين في الساونا وبدأت بحلاقة لحيتي ثم تركت بعضها فعلق عليها كوارزما، ما دفعني لترك بعضها وقلت إنني لو سجلت أمام إسبانيا فلن أحلقها لنهاية البطولة".

وأضاف: "في النهاية جلبت لي الحظ فقد سجلت أمام إسبانيا هاتريك أمام المغرب هدف (...) لذا سأحتفظ بها".

يذكر أن النجم البرتغالي لديه 4 أهداف في مونديال روسيا حتى الآن بعد تسجيله لهاتريك في مرمى إسبانيا وهدف الفوز لبلاده في مرمى المغرب.

ويصطدم منتخب إيران مع منتخب البرتغال مساء الاثنين في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية، التي يقام في نفس موعدها مباراة إسبانيا والمغرب.

وتدخل البرتغال المباراة في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع إسبانيا يليهما إيران برصيد 3 نقاط والمغرب بدون نقاط في المركز الرابع.