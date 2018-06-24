وقال النجم الألماني: "بالطبع الهدف الأول كان بعد خطأ مني (...) الآن علينا أن نتعافى وليس لدينا وقت كثير قبل أن نكون مضطرين للفوز على كوريا وعلينا أن نلعب بشكل مقنع".

وأضاف: "تم انتقادنا كثيرا، وبشكل مبرر في جزء منها، إلا أنه يمكن القول أيضا إن الكثيرين في ألمانيا كانوا سيفرحون بخروجنا اليوم".

من جانبه، أوضح مدرب المنتخب الألماني: "كنا محظوظين بالفوز في الوقت بدل الضائع وقلب التأخر (...) في نهاية المطاف كان فوزا مستحقا لأننا آمنا بأنفسنا والتزمنا بذلك. أظهرنا اننا نحظى بروح معنوية جيدة والسويد حصلت عمليا على فرصتين فقط".

وتابع: "الأخطاء تحصل حتى لتوني كروس (في إشارة إلى تمريرته الخاطئة التي تسببت بالهدف الأول)، لذا أنا سعيد لأنه سجل الهدف".

وقال لوف: "اليوم رأينا عددا أقل بكثير من التمريرات السيئة التي قمنا بها ضد المكسيك، وعندما نضغط نحو الأمام، يمكن لخطأ أن يؤدي دائما إلى تلقي هدف".