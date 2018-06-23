وبدأت المباراة بضغط عال للألمان، لكنهم لم يفلحوا في فك شفرة الدفاع السويدي الصلب، الذي وقف سدا منيعا أمام محاولات حامل اللقب.

وسجلت السويد من هجمة مرتدة مباغتة عبر المهاجم أولا تويفونين، الذي سدد كرة ساقطة فوق الحارس مانويل نوير في الدقيقة 32.

وعادل لاعب بوروسيا دورتموند ماركو رويس في الدقيقة 48، بعد أن استغل عرضية من جهة اليسار، ليضعها بركبته في الشباك.

وطرد المدافع الألماني جيروم بوتينغ في الدقيقة 82، بعد حصوله على الإنذار الثاني لإعاقته لاعبا سويديا.

ومع الثواني الأخيرة سجل كروس هدف الإنقاذ الألماني من تسديدة قاتلة سكنت مقص المرمى السويدي، في استمرار لمسلسل الأهداف الحاسمة المتأخرة بالمونديال.

وتلقى "المانشافت" لطمة قوية في الجولة الأولى، بخسارة مفاجئة أمام المكسيك بهدف نظيف.

ولم يسبق للمنتخب الألماني الخروج من دور المجموعات في تاريخ مشاركاته في المونديال، ويعود آخر إقصاء من الدور الأول لمونديال 1938 الذي انطلق بمباريات خروج المغلوب.

وستلعب ألمانيا (3 نقاط) أمام كوريا الجنوبية (صفر)، فيما تواجه السويد (3 نقاط) المكسيك المتصدرة برصيد 6 نقاط، في ختام منافسات المجموعة المشتعلة، الأربعاء.