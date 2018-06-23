وافتتح كارلوس فيلا التسجيل لمنتخب "تريكولور" من ركلة جزاء، احتسبها الحكم بعد لمسة يد واضحة للمدافع الكوري، في الدقيقة 26.

وأضاف المهاجم خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو" الهدف الثاني من هجمة مرتدة، في الدقيقة 66.

وقلص هيونغ مين سون، نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الفارق بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 93.

وحققت المكسيك بالتالي فوزها الثاني على التوالي في البطولة، بعد الأول الذي جاء على حساب ألمانيا بطل العالم في الجولة الأولى، بهدف نظيف.

وتلتقي ألمانيا في وقت لاحق مع السويد، في لقاء حياة أو موت بالنسبة للمانشافت.

وتحتاج كوريا الجنوبية إلى "معجزة" للتأهل إلى الدور الثاني، تتمثل في انتصارها في المباراة الأخيرة أمام ألمانيا، وهزيمة السويد أمام المكسيك وألمانيا.

وستخوض المكسيك المباراة الأخيرة أمام السويد، فيما تلاعب كوريا الجنوبية ألمانيا.