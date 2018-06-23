وقال معلول في مؤتمر صحفي: "هذه إمكانياتنا ويجب أن نواصل العمل ونطور أنفسنا.. حتى في حال لم يفتتح المنتخب البلجيكي التسجيل من ركلة جزاء، كان بوسعه التسجيل بطرق أخرى.. كانت النتيجة ستكون أثقل لولا مهارة الحارس فاروق بن مصطفى".

وأكد مدرب تونس، التي انتهت تقريبا آماله في التأهل للدور الثاني، أن المنتخب البلجيكي كان أفضل على جميع المستويات واستحق انتصاره عن جدارة.

وقال معلول: "وجهوا لنا اللوم عندما دافعنا أمام إنجلترا، وعندما هاجمنا بلجيكا (عوقبنا) لامتلاكه لاعبين رائعين مثل لوكاكو وهازارد ودي بروين وميرتنز".

وأضاف معلول: "اعتذر للشعب التونسي الذي عاش على حلم جميل لمدة عام (قبل انطلاق كأس العالم)".