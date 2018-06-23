وأضاف: "ميسي لا يهتم بأي شيء، يلعب بطريقة معاكسة تماما لما يريده المدرب. كما أنه يريد دائما أن يكون محاطا باللاعبين الذين يحبهم، وليس بأفضل اللاعبين".

من جانبه قال الفرنسي إيمانويل بيتي، لاعب برشلونة والمنتخب الفرنسي السابق، أن على ميسي، أن يشعر بالخجل، وذلك بعد خسارة منتخب أمام نظيره الكرواتي.

وقال بيتي، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "يجب أن يشعر ميسي بالخجل بدلا من السير ورأسه إلى الأسفل بدون رد فعل، عندما لا تسير الأمور بشكل جيد فهو لا يعرف كيف يتصرف".

وأضاف: "أعتقد أن عليه أن يتدارك الأمور أكثر قليلا، ذلك يحدث مع برشلونة وشاهدنا هذا في دوري الأبطال ونرى ذلك الآن مع المنتخب".

ويتعرض ميسي لانتقادات حادة من قبل الجماهير ووسائل الإعلام وحتى من بعض مشاهير كرة القدم في بلاده الأرجنتين بعد خسارتهم أمام منتخب كرواتيا بنتيجة 0-3 ضمن منافسات كأس العالم 2018 مع تعادلهم في المباراة الأولى بهدف لمثله في اللقاء الذي أهدر خلاله ليونيل ميسي ركلة جزاء في مباراة الفريق مع أيسلندا.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة نظيره النيجيري يوم الثلاثاء المقبل، في آخر فرص منتخب التانغو، للتأهل لدور الـ16 في مونديال روسيا.