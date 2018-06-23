وكانت صورة مشجع أرجتيني يبكي بحرقة قد انتشرت بقوة في مواقع التواصل الاجتماعي، وفيها ظهر المشجع وهو يحمل علم بلاده وقد كتب عليه بالإنجليزية: "أرجوك نيجيريا فوزي اليوم من أجل ميسي"، وفق ما نقلت صحيفة "تليغراف".

وكان رفاق ميسي قد تسببوا بصدمة كبيرة لدى جماهير منتخب "التانغو" بعد تعادل محبط مع أيسلندا لتعقبها خسارة قاسية جدا أمام كرواتيا بثلاثة أهداف دون مقابل، ما هدد الأرجنتين بخروج مبكر من المونديال.

وباتت آمال الأرجتنين معلقة بفوز نيجيريا على أيسلندا والذي تحقق البارحة، ليعود لهم الأمل بالمنافسة على البطاقة الثانية للتأهل إلى الدور الثاني بعد أن تأهلت كرواتيا إلى دور الـ16.

ويتوجب على الأرجنتين للتأهل لدور الـ16 أن تفوز في مباراتها الأخيرة على نيجيريا، وتنتظر هدية من كرواتيا بأن تهزم أيسلندا أو تتعادل معها على أقل تقدير.