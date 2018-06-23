وجاءت "المنحة الرئاسية" خلال دعوة عشاء من قديروف لبتها بعثة "الفراعنة" مساء الجمعة، وفق ما ذكر حساب الاتحاد المصري لكرة القدم على "تويتر".

ونظم العشاء في القصر الرئاسي، تكريما للبعثة في ختام إقامتها بمدينة غروزني عاصمة الشيشان، مقر إقامة وتدريب المنتخب المصري خلال مشاركته في المونديال.

وكان الزعيم الشيشاني أبدى إعجابه بما يقدمه صلاح لاعب ليفربول في أوروبا، لكونه "خير سفير للعالم العربي والإسلامي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم".

ومن المنتظر أن تغادر البعثة المصرية مباشرة، السبت، في طريقها إلى مدينة فولغوغراد الروسية لمواجهة المنتخب السعودي الاثنين المقبل، في ختام مباريات المنتخبين ببطولة كأس العالم بعد تأكد خروجهما المبكر.