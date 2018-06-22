واحتاج جوكوفيتش إلى 78 دقيقة لسحق مانارينو، ضمن استعداداته للمشاركة في بطولة ويمبلدون البريطانية، ثالث بطولات "الغراند سلام" التي تنطلق في 2 يوليو.

ويلتقي جوكوفيتش (31 عاماً) في الدور نصف النهائي الفائز من مباراة الفرنسي جيريمي شاردي والناشئ الأميركي فرانسيس تيافو، في سعيه لبلوغ المباراة النهائية للمرة الثانية في مسيرته.

وفي حال إحرازه اللقب، سيتخطى جوكوفيتش السويدي ستيفان أدربغ ليصبح تاسعا في ترتيب اللاعبين الذي تخطوا حاجز الـ 800 فوز، علما أن الأميركي المعتزل جيمي كونورز يتصدر الترتيب بـ1256 فوزا أمام السويسري روجر فيدرر (1156).

ويسعى جوكوفيتش، المصنف 22 عالميا، للقبه الأول هذه السنة، علما أن البطولة الكبرى الأخيرة التي أحرز لقبها كانت بطولة فرنسا في رولان غاروس عام 2016، ولم يبلغ نصف النهائي في آخر 5 مشاركات له في بطولات الغراند سلام.