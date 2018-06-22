ورغم النتائج المخيبة لـ"راقصي التانغو"، الذين تعادلوا 1-1 مع أيسلندا في المواجهة الأولى، ثم تلقوا خسارة مذلة بثلاثية نظيفة أمام كرواتيا، الخميس، فقد أصبح جزء كبير من مصير منتخب الأرجنتين بين أقدام لاعبيه.

وفي الجولة الأخيرة الحاسمة، يلتقي ليونيل ميسي ورفاقه مع نيجيريا، فيما تواجه أيسلندا كرواتيا، الفريق الوحيد من هذه المجموعة الذي ضمن الصعود إلى دور الـ16.

ولا بديل للأرجنتين سوى الفوز على نيجيريا من أجل التأهل، شرط عدم فوز أيسلندا على كرواتيا في التوقيت ذاته.

وفي حالة تحقيق المنتخبين الفوز، ستتساوى الأرجنتين وأيسلندا بأربع نقاط لكل منهما، وحينها سيدخل فارق الأهداف لتحديد المتأهل منهما.

أما في حالة تساويهما في فارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة يتم اللجوء إلى نتيجة المواجهة المباشرة بينهما (وهي تعادل إيجابي 1-1)، قبل أن يتفوق المنتخب صاحب اللعب النظيف (الأقل تلقيا للبطاقات الصفراء والحمراء).

وفي حالة التساوي في كل ما سبق، فإن الخيار الأخير للحسم يكون القرعة.