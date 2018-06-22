ورغم مطالب مسؤولين كبار في كبرى مؤسسات مكافحة المنشطات في العالم، رفض الفيفا الكشف عما إذا كان أجرى اختبارات إضافية للروس، وفقا لصحيفة "تيلغراف".

وزادت الضغوط على الفيفا لتشديد الرقابة على استخدام المنشطات من قبل الروس، وذلك بعد تفشي أكبر فضيحة منشطات في تاريخ الرياضة عام 2016، التي كشفت عن تعاطي أكثر من ألف رياضي روسي للمنشطات، في 30 رياضة مختلفة، ببرنامج "ترعاه" الحكومة الروسية.

ورغم النتائج المتواضعة في المباريات الودية، حقق المنتخب الروسي أفضل انطلاقة لبلد مضيف في تاريخ المونديال، بعد انتصاره بنتيجة 5-0 على السعودية، ثم بنتيجة 3-1 على مصر.

كما تصدر 3 لاعبون روس لائحة أكبر المسافات التي قطعها لاعبو المونديال في الجولة الأولى، حيث قطع أليكساندر غولوفن ما معدله 11.9 كم في اللقاءين، تلاه أليكساندر ساميدوف (11.7 كم)، ثم يوري غازينسكي (11.4 كم).

ومن ناحية أخرى، قال خبير المنشطات العالمي ترافيس تايغارت، إن الأداء العالي قد لا يكون سببه المنشطات، ولكنه يستوجب "اختبارات إضافية".

كما أكد أن على الفيفا أن تقوم بأكثر من الاختبارات العادية والإجراءات الأساسية مع الروس، كي تكسب ثقة المتابعين للحدث الكبير.

وأكد متحدث للفيفا بأن الاتحاد الدولي لا يستطيع التعليق على أي أمر يتعلق بفحص المنشطات خلال البطولة.