في المباراة الأولى، لم تقدم موغوروزا التي كانت مرشحة بقوة لإحراز اللقب والاستعداد بالشكل الأمثل للدفاع عن لقبها في بطولة ويمبلدون ، ثالث البطولات الأربع الكبرى (من 2 الى 15 تموز/يوليو)، على عشب برمنغهام مستواها المعهود وسقطت أمام التشيكية بربورا ستريكوفا 2-6 و4-6 في ساعة و26 دقيقة.

وارتكبت موغوروزا المصنفة ثالثة عالميا والتي تقدمت في المجموعة الثانية 4-2 قبل أن تخسر أربعة أشواط متتالية وتخرج من المنافسة، 29 خطأ مباشرا.

وعلقت التشيكية المصنفة 24 عالميا ووصيفة بطلة 2014 و2016، بعد الفوز "أنا محاربة، وأحب القتال داخل وخارج الملعب. أحيانا، عندما تقاتل تكافأ، وأنا سعيدة جدا بما قدمت اليوم".

وستواجه التشيكية في ربع النهائي الأوكرانية ليسيا تسورنكو التي هزمت الروسية داريا كاساتكينا المصنفة سادسة 1-6 و6-3 و6-3.

وتقابل ريباريكوفا في ربع النهائي السلوفينية دليلة ياكوبوفيتش التي أقصت اليابانية ناومي اوساكا 6-3 ثم بالانسحاب.

من جانبها، لم تجد سفيتولينا صعوبة تذكر في الحاق الهزيمة بالفرنسية اليزيه كورنيه 6-4 و6-2، وضربت موعدا في ربع النهائي مع الرومانية ميهاييلا بوزارنسكو التي هزمت الكرواتية بترا مارتيتش 4-6 و6-3 و6-2.

بدورها، حافظت كفيتوفا على فرصة الدفاع عن لقبها بفوزها على الأسترالية داريا غافريلوفا 6-2 و6-2، وستقابل في ربع النهائي الألمانية جوليا غورغيس الخامسة التي تغلبت على وصيفة بطلة العام الماضي الأسترالية اشلي بارتي 7-6 (8-6) و6-3.