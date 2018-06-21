وأصدر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مقطع فيديو أظهر مهاجم باريس سان جرمان يتدرب مع بقية التشكيلة قبل السفر إلى سان بطرسبرغ للقاء كوستاريكا، ضمن المجموعة الخامسة بنهائيات كأس العالم يوم الجمعة.

وتعادلت البرازيل في المباراة الافتتاحية لها 1-1 مع سويسرا، وخسرت كوستاريكا 1-صفر أمام صربيا، التي تتصدر المجموعة الآن.

وأصبح نيمار أغلى صفقة انتقال في التاريخ، عندما رحل عن برشلونة إلى سان جرمان بطل فرنسا، في أغسطس الماضي، مقابل 222 مليون يورو (257 مليون دولار).

ولم يلعب نيمار لفترة طويلة الموسم الماضي بعد إصابته بالتواء في الكاحل في مباراة في الدوري الفرنسي في نهاية فبراير الماضي، لكنه عاد للعب في آخر مباراتين وديتين للبرازيل قبل انطلاق نهائيات كأس العالم.