وبقي المشجعون السنغاليون، بعد المباراة لتنظيف أماكنهم، في مشهد متحضر لقي الكثير من الثناء في تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وصفق عدد من الناس للمشجعين السنغاليين على عملهم الرائع، مدعين أنه عمل لطيف، يجب على مشجعي الدول الأخرى تكراره.

وكانت المنتخب السنغالي قد تغلب على البولندي، في أول فوز أفريقي في مونديال روسيا 2018.

وجاء الهدف السنغالي الأول بالنيران الصديقة بعدما ارتطمت تسديدة أدريسا غاي بقدم تياغو شيونيك وتحولت عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (37).

أما الهدف الثاني فكان بسبب عدم تنبه المدافع البديل يان بيدناريك لقرار الحكم بالسماح لمباي نيانغ بدخول الملعب بعد تلقيه العلاج، فخطف الأخير الكرة وسدد في الشباك الخالية في الدقيقة 60.

وقلص غريغور كريشوفياك الفارق لبولندا في الدقيقة 86 دون أن يمنع السنغال من تكرار سيناريو مشاركتها الأولى عام 2002.