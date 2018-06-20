ولم يسبق للفريقين أن تقابلا في تاريخ نهائيات كأس العالم، وهي مباراة قد تمنح أبناء أميركا الجنوبية بطاقة التأهل لثمن النهائي بقدر ما قد تحمل في طياتها تذكرة العودة إلى الديار بالنسبة للأخضر.

وبالنظر إلى نتائج الفريقين الأخيرة، تبدو كفة منتخب أوروغواي أفضل بكثير بعد فوزهم على منتخب مصر، وفي المقابل خسارة المنتخب السعودي أمام روسيا بخماسية نظيفة.

ويعوا المنتخب السعودي على هذه المباراة كون الفوز أصبح ضرورة ملحة، منذ آخر فوز حققه الأخضر على بلجيكا في مونديال 1994 بالولايات المتحدة بهدف أسطوري لنجمه السابق، سعيد العويران.

يذكر أن المنتخب السعودي واجه منتخب أوروغواي وديا خلال عامي 2002 و2014، ولم يخسر في أي منهما.