وذكر نادي العاصمة في بيان: "مدد غريزمان عقده موسما إضافيا حتى 30 يونيو 2023"، موضحا أنه تم توقيع العقد في معسكر المنتخب الفرنسي بضواحي موسكو، حيث يتواجد غريزمان (27 عاما) بصحبة زملائه للمشاركة في مونديال روسيا 2018.

وأكد النادي الإسباني أن هرنانديز وقع عقده الجديد في المعسكر الروسي أيضا، في حين أن مواطنهما لاعب الوسط المهاجم، توما ليمار، الذي تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع فريقه موناكو الفرنسي، وقع على عقده أيضا بانتظار إعلان الصفقة رسميا.

وأوضحت الصحف الإسبانية أن العقد الجديد لغريزمان يتضمن إعادة تقييم راتب "غريزي" إلى أكثر من 20 مليون يورو سنويا، ووضع بالتالي حدا لمسلسل طويل بشأن مستقبله.

وارتبط اسم غريزمان بانتقال محتمل إلى العملاق الكتالوني برشلونة، لكنه وبعد أسابيع من الإثارة، أكد في فيديو نشر الخميس قبل يومين من المباراة الأولى في المونديال أمام أستراليا (2-1)، أنه باق مع أتلتيكو مدريد، حيث يلعب منذ انتقاله إلى صفوفه قادما من ريال سوسييداد عام 2014 وحيث أصبح أحد أفضل المهاجمين في العالم.

كما بات غريزمان اللاعب الأعلى راتبا في تاريخ نادي العاصمة، علما بأنه عقده السابق، الذي وقعه عام 2017 كان سينتهي عام 2022.

وبراتبه الجديد، اقترب غريزمان من نجم ريال مدريد الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الذي يتقاضى حوالي 23 مليون يورو بدون المكافآت، علما بأن الأخير غاضب لعدم استفادته من إعادة تقييم للعقد الذي يربطه بالنادي الملكي للاقتراب من راتبي الأرجنتيني، ليونيل ميسي، (أكثر من 40 مليون يورو) والبرازيلي نيمار (حوالي 35 مليون يورو)، بحسب وسائل الإعلام.