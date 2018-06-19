وكانت آخر الهزائم العربية في الجولة الأولى، خسارة تونس أمام إنجلترا بنتيجة 1-2، بعد هدف إنجليزي قاتل في الوقت بدل الضائع، ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وسجل لاعب "نسور قرطاج" المحترف في صفوف النصر السعودي فرجاني ساسي هدف تونس الوحيد من ركلة جزاء في الشوط الأول، ليصبح بذلك أول لاعب عربي يسجل هدفا في كأس العالم 2018.

وباستثناء المنتخب السعودي الذي تلقى خسارة ثقيلة بخماسية نظيفة في لقاء الافتتاح أمام البلد المضيف، خسرت مصر والمغرب وتونس بفارق هدف واحد سجل في الدقائق الأخيرة من لقاءاتها أمام أوروغواي وإيران وإنجلترا على الترتيب.

وتسعى المنتخبات العربية لتعويض ما فاتها في الجولة الأولى، والإبقاء على حظوظها في بلوغ الدور الثاني الذي وصل له المنتخب السعودي في نسخة عام 1994 بالولايات المتحدة، بالإضافة إلى المنتخب الجزائري في النسخة السابقة عام 2014 بالبرازيل.

وفي الجولة الثانية، تشهد المجموعة الأولى لقاء مصر مع روسيا في مباراة حياة أو موت بالنسبة للفراعنة، ثم تواجه السعودية اختبارا صعبا آخر أمام أوروغواي، أما المغرب فسوف تصطدم بالبرتغال بطل أوروبا ضمن المجموعة الثانية، وتستعد تونس لمواجهة صعبة أمام بلجيكا ضمن المجموعة السابعة.