وبدا أن صلاح غير قادر على تحريك كتفه بالكامل خلال تمرينات الجزء العلوي من الجسم، الاثنين، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس"، رغم تغريدته التي كتب فيها "أنا جاهز للغد"، في إشارة إلى لقاء روسيا المصيري.

وقبلها بلحظات، شارك صلاح في الركض الخفيف حول ملعب سان بطرسبرغ وركض خلف مجموعة اللاعبين، بينما قام المدرب بوكز كتفه الأيسر وكزة خفيفة أثناء ركض المهاجم المصري بالكرة.

ويتعافى صلاح، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، من إصابة في كتفه تعرض لها خلال مباراة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي أمام ريال مدريد.

وجلس صلاح على مقاعد البدلاء في المباراة الأولى لمصر بمجموعتها بكأس العالم، التي خسرتها بهدف نظيف أمام أوروغواي، ولم يشارك.

وقال مدرب المنتخب المصري هيكتور كوبر قبل بداية التدريب يوم الاثنين: "آمل أن يكون لائقا للعب. أنا واثق من أنه سيكون قادرا على اللعب"، علما أن اللاعب شارك في التدريب في آخر يومين.

وأضاف كوبر: "صلاح لائق بدنيا. ففي المباراة الماضية ضد أوروغواي كنا نظن أنه كان لائقا.. فنحن نجري دائما اختبارا بدنيا قبل أن نقرر اختيار تشكيلة الفريق".

وأدلى كوبر بتصريحات مماثلة حول صلاح قبل مباراة أوروغواي، قال وقتها إنه واثق من مشاركته بنسبة تقترب من 100%، لكنه اختار عدم الدفع به من البداية أو مشاركته كبديل.

وكافحت مصر لخلق الكثير من فرص الهجوم في ظل عدم وجود مهاجمها النجم الهداف.